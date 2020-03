In Anbetracht der aktuellen Situation um die Coronavirus-Ausbreitung verlegt die Deutsche Segel-Bundesliga (DSBL) die ersten drei Spieltage. Der für den 8. bis 10. Mai geplante Spieltag in Prien am Chiemsee wird auf den 17. bis 19. Juli verlegt. Für den ursprünglich vom 22. bis 24. Mai geplanten Spieltag in Überlingen wird in Kürze ebenso ein neuer Spieltag bestätigt. Der Spieltag beim Potsdamer Yacht-Club ist nun - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Berliner Segler-Verband - für den 11. bis 13. September geplant. Mit diesen Terminänderungen will die DSBL erreichen, dass die Spieltage der zweiten Saisonhälfte unberührt bleiben, somit nach derzeitigem Stand alle geplanten Spieltage gesegelt werden können und auch die Qualifikation für die Champions League 2021 sichergestellt ist. "Die DSBL möchte mit diesen Terminverschiebungen ihren Partnern, Unterstützern und insbesondere den Sportlern die derzeit bestmögliche Saisonplanung bei gleichzeitiger Sicherstellung der kompletten Liga-Saison ermöglichen", teilte die Liga mit. "Die Organisatoren der DSBL verfolgen die Entwicklung der Situation weiterhin sehr genau und stehen dazu in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. Dabei arbeitet die DSBL mit den ausrichtenden Vereinen gemeinsam an weiteren Planungsszenarien, um für etwaige weitergehende Beeinträchtigungen der Saison gewappnet zu sein."

Oliver Schwall, Geschäftsführer der DSBL, sagte: "Wir hoffen, dass die ergriffenen Maßnahmen greifen und diese Krise schnell einen positiven Verlauf nimmt. Ich wünsche allen Sportlern, Partnern und Freunden des Segelsports beste Gesundheit und dass wir uns bald wieder auf dem Wasser sehen."