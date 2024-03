Der frühere Dortmunder Bundesliga-Stürmer Alex Frei hat seinen Vertrag als Trainer des FC Aarau mit sofortiger Wirkung aufgelöst und will sich eine Auszeit nehmen. Das gab der Tabellendritte der zweiten Schweizer Fußball-Liga am Montag bekannt. "In den letzten Wochen und Monaten wurde mir bewusst, dass ich nicht mehr die Kraft und Energie habe, meiner Leidenschaft als Trainer vollumfänglich nachzukommen", erklärte der 44-Jährige. Klub-Chef Sandro Burki erklärte, man danke Frei "für seine wertvolle und stets höchst professionelle Arbeit". Frei stürmte von 2006 bis 2009 für Borussia Dortmund. In 83 Pflichtspielen für den BVB erzielte er 37 Treffer.