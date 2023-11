Inka Grings hat nach einer sportlichen Negativserie das vorzeitige Aus als Nationaltrainerin der Schweizer Fußballerinnen ereilt. Der Verband einigte sich am Freitag mit der ehemaligen deutschen Nationalspielerin einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit. Die 45-Jährige hatte das Amt erst zu Beginn dieses Jahres übernommen, in 14 Länderspielen aber nur einen Sieg mit den Schweizerinnen errungen. "Um - aufgrund der aktuellen Ereignisse - Druck von Mannschaft und Verband zu nehmen, habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden. Es war für mich eine spannende Zeit mit vielen tollen Erlebnissen", wurde Grings in einer Mitteilung des Verbandes zitiert.