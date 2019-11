Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht an diesem Samstag (18.30 Uhr, Eurosport) das letzte Länderspiel des Jahres an. Und schon lange ist klar, dass diese Partie gegen die Engländerinnen eine besondere sein wird - nicht nur, weil sie im Wembley-Stadion stattfindet. Die Arena in London ist ausverkauft, 90 000 Zuschauer sollen kommen. Dies wäre ein neuer Europarekord im Frauenfußball, der die bisherige Bestmarke von 80 203 Fans beim Olympiafinale 2012 an gleicher Stelle übertreffen würde - und den globalen Rekord von 90 185 Zuschauern beim WM-Finale 1999 in den USA würde die Kulisse nur ganz knapp verfehlen.