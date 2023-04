Die dritte Partie der Schach-WM zwischen dem Russen Jan Nepomnjaschtschi, 32, und seinem chinesischen Kontrahenten Ding Liren, 30, ist mit einem Remis zu Ende gegangen. In Kasachstans Hauptstadt Astana konnte sich keiner der Großmeister einen Vorteil erspielen. Nepomnjaschtschi war am Montag mit einem Sieg im zweiten Duell in Führung gegangen und liegt nun mit 2:1 vorne. Die vierte Partie findet am Donnerstag statt. Gespielt werden 14 Partien mit langer Bedenkzeit. Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Bei einem Gleichstand nach den 14 Partien folgt die Entscheidung im Tie-Break, der für den 30. April angesetzt ist. Weltmeister Magnus Carlsen war wegen fehlender Motivation nicht angetreten (die Partien im Liveticker und in der Videoanalyse auf sz.de/schach-wm).