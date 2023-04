Jan Nepomnjaschtschi hat bei der Schach-Weltmeisterschaft weiter den Gewinn seines ersten Titels im Visier. Am Sonntag endete die zehnte Partie zwischen dem 32-jährigen Russen und seinem chinesischen Kontrahenten Ding Liren, 30, nach 45 Zügen mit einem Remis. Damit steht es in der Gesamtwertung 5,5:4,5 für Nepomnjaschtschi, dem nur noch zwei Punkte bis zum Triumph fehlen. "Insgesamt denke ich, es war ein anständiges Spiel von mir", sagte Nepomnjaschtschi. Ding meinte: "Er hat recht gut verteidigt. Also ich hatte nicht viele Chancen in diesem Spiel." Es war das dritte Remis nacheinander und das fünfte insgesamt. Nepomnjaschtschi gewann bisher dreimal in dem auf maximal 14 Partien angesetzten Titelkampf, in dem die beiden Kontrahenten den Nachfolger des zurückgetretenen Dauer-Weltmeisters Magnus Carlsen ermitteln, Ding zweimal. Am Montag geht es mit der elften Runde weiter (11 Uhr, Liveticker auf sz.de/schach-wm). Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Bei einem Gleichstand nach 14 Partien folgt die Entscheidung im Tiebreak am 30. April.