Jan Nepomnjaschtschi ist am zweiten Tag der Schach-WM in Astana in Führung gegangen. Der Russe spielte gegen den Chinesen Ding Liren zwar mit den schwarzen Steinen, setzte ihn aber so sehr unter der Druck, dass sein Gegenspieler nach 29 Zügen aufgab. Die erste Partie war nach knapp fünf Stunden mit einem Remis geendet. Ding hatte nach dem Match von Konzentrationsschwierigkeiten berichtet und erklärt, sich nach dem Wechsel in ein anderes Hotel deutlich wohler zu fühlen. Der WM-Titel ist vakant, weil Dauerweltmeister Magnus Carlsen wegen Motivationsproblemen nicht mehr antritt. Es werden maximal 14 Partien gespielt, am Dienstag ist der erste Ruhetag.