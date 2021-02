Christian Streich setzt seine erfolgreiche Arbeit als Trainer des SC Freiburg fort. D er Kontrakt des dienstältesten Trainers der Fußball-Bundesliga (seit Ende 2010) wurde erneut verlängert - nähere Angaben dazu machten Streich und der Klub wie gewohnt nicht. Der 55-Jährige arbeitet seit 1995 beim SC und wird im Sommer in seine elfte Saison als Cheftrainer gehen. "Das ist ein Geschenk, dass man so arbeiten darf", sagte Streich, wo gibt es eine so lange Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer? Das ist einzigartig. Aber es ist auch eine besondere Verantwortung. Freiburg ist nicht nur ein Arbeitsplatz - es ist der Ort, wo wir leben." SC-Vorstand Jochen Saier sagte: "Wir verspüren weiterhin große Lust auf den gemeinsamen Weg."