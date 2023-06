Der frühere FC-Bayern-Stürmer und bekannte Fernsehexperte Sandro Wagner hat einen neuen Trainerjob gefunden: Der 35-Jährige, der zuletzt bei der SpVgg Unterhaching trotz des Aufstiegs in die dritte Liga am Saisonende als Chefcoach aufhörte, wechselt zum Deutschen Fußball-Bund. Er wird neuer Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft.

Wagner verstärkt dort das Trainerteam von Chefcoach Hannes Wolf, teilte der DFB am Dienstag mit. "Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich", wurde der frühere Nationalspieler selbst zitiert. Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften des DFB, würdigte Wagner als "herausragende Persönlichkeit".

Wagner ist weiterhin auch als Fernseh-experte für das ZDF im Einsatz. Er war nach Bekanntwerden seines Rücktritts in Unterhaching auch als möglicher neuer U19- Trainer des FC Bayern gehandelt worden. "Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen", sagte Wagner, U21-Europameister von 2009. Er strebt in Kürze auch noch den Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz an.

Zudem gab der DFB weitere personelle Veränderungen im Juniorenbereich bekannt: Der bisherige U19-Trainer Guido Streichsbier verlässt den Verband nach neun Jahren, der 53-Jährige wird bei Borussia Mönchengladbach Assistent des neuen Cheftrainers Gerardo Seoane. Auf Streichsbier folgt beim DFB der bisherige U20-Co-Trainer Hanno Balitsch, er übernimmt ab September das neue U18-Team.