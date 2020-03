Der Rugby-Verband der USA ist pleite. Wie die Organisation am Montag auf ihrer Internetseite bekannt gab, will der Dachverband sich nach Chapter 11 des amerikanischen Insolvenzrechts neu strukturieren und finanziell sanieren. Die Aussetzung des Spielbetriebs am 13. März aufgrund der Corona-Pandemie habe die bestehenden Finanzprobleme verschlimmert, Sponsoren hätten Zahlungen reduziert oder eingestellt, hieß es. In Zusammenarbeit mit dem Weltverband World Rugby soll die Handlungsfähigkeit von USA Rugby aufrechterhalten werden, auch die Nationalmannschaften sollen - sofern wieder möglich - weiterhin antreten.