Auf dem Papier sah die Partie gegen Aachen nach einer perfekten Gelegenheit für Vilsbiburgs Erstliga-Volleyballerinnen aus, um nach drei Niederlagen endlich wieder etwas fürs Selbstvertrauen zu tun. In der Realität reichte es am vergangenen Samstag jedoch lediglich für einen Punkt. Während die Roten Raben das Saison-Aus ihrer am Kreuzband verletzten Außenangreiferin Anna Spanou verdauen mussten, verzeichnete der Tabellenvorletzte Aachen zuletzt einen Aufwärtstrend, der sich in Niederbayern fortsetzte. Nach dem denkbar knappen 2:3 (25:13, 19:25, 25:20, 21:25, 13:15) hat Vilsbiburg als aktuell Siebter vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde nun nur noch theoretische Chancen, Platz fünf zu erreichen.