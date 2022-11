Torjäger Robert Lewandowski kann sich nach der Fußball-Weltmeisterschaft einen längeren Urlaub gönnen: Der 34 Jahre alte Stürmer des FC Barcelona ist vom Schiedsgericht des spanischen Verbandes RFEF für drei Ligaspiele gesperrt worden. Lewandowski war in der letzten Partie von Barcelona vor der WM in Katar bei CA Osasuna des Feldes verwiesen worden. Der polnische Nationalspieler fehlt dem Tabellenführer nach dem Wiederbeginn damit im Derby gegen Espanyol (31.12.), bei Atletico Madrid (8.1.) und Betis Sevilla (14.1.). Lewandowski führt die Torschützenliste der Primera Division mit 13 Treffern an. Beim Turnier in Katar trifft der Ex-Münchner mit Polen in Gruppe C auf Mexiko (22.11.), Saudi-Arabien (26.11.) und Argentinien (30.11.).