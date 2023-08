Zum Tod von René Weller:Fast so großsprecherisch wie Ali

Fast so großsprecherisch wie Ali

Nachruf von Holger Gertz

René Weller war ein Leichtgewicht, aber er hat die Fußspuren eines Giganten hinterlassen in der deutschen Boxgeschichte, er prägte die Ära des (west)deutschen Faustkampfs der Siebziger/Achtziger. Damals war Boxen ein Aufstiegsversprechen. Menschen aus kleinsten Verhältnissen boxten sich nach oben, wurden dabei von anderen ausgenutzt und nutzten andere aus, hatten harte Fäuste und große Klappen, bekamen zwangsläufig Ärger mit der Polizei, was ihrem Nimbus nicht schaden musste, weil beim Preisboxen eine gewisse Zwielichtigkeit der handelnden Figuren immer eingepreist war.

Die Stars dieser Zeit hießen Manfred Jassmann, Georg Steinherr, genannt Hammerschorsch, und eben René Weller, Sohn eines boxenden Vaters, gelernter Heizungsmonteur. Wenn so einer später "der schöne René" genannt wird oder "heißeste Hose von Pforzheim" - dann trägt er diese Beinamen wie Ehrentitel, die er sich erkämpft hat auf dem knochenharten Weg von ziemlich weit unten nach ziemlich weit oben. Per aspera ad astra. Es ist immer die gleiche Geschichte.

Weller war fünfmal "Boxer des Jahres", die Fans in Deutschland liebten ihn, der es 1976 zum Olympiateilnehmer, später bei den Profis zum Europameister gebracht hatte. Er war ein Aufsteiger, das verband ihn mit denen, die auch Aufsteiger sein wollten. Und er stellte sich und seine Herrlichkeit gern aus. Für Fotos legte er sich auch schon mal halbnackt auf ein Motorrad. Immer braungebrannt, immer Goldkette mit Boxhandschuh-Anhänger, die Föhnfrisur, der Schnauzbart. Er nahm einen Boxer-Rap auf: "Endlich gibt's wieder was zu schwärmen/ich versprech euch, ich werd ihm die Ohren wärmen."

Erst musste Weller vier Jahre in den Knast, dann schlich sich die Demenz an und überwältigte ihn

Aus heutiger Sicht wirkt all das, als wäre der Boxer Weller die Persiflage eines Boxers gewesen, Karikatur seiner selbst, aber in den Achtzigern nahm ihn seine Fangemeinde absolut für voll, den "Ali von Pforzheim". Ein paar Gewichtsklassen tiefer als der echte Ali, aber fast so großsprecherisch. "Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen", hat Weller mal gesagt. Wer hinterlässt schon solche Sätze? Hinter denen seine Kampfbilanz beinahe verblasst ist, von 55 Profi-Fights verlor er nur einen.

Detailansicht öffnen René Weller wusste, wie er sich inszeniert. (Foto: Jörg Schmitt/dpa)

Die Ära nach Weller war dann die Ära Henry Maske, also des Gentleman-Boxers aus Treuenbrietzen/Brandenburg, zu dessen sauberem Image es gepasst hätte, sogar im Ring noch einen Smoking zu tragen, mit Fliege. Mit Gentlemans Hilfe jazzten die Matchmaker des Showsenders RTL das Boxen zur Samstagabend-Unterhaltung für die ganze Familie hoch, Boxen wurde in den Neunzigern zum Quotenbringer, mit sauber aufgeteilten Rollen. Die Aufsteigerfiguren gab es auch noch, aber sie hießen jetzt Graciano "Gratze" Rocchigiani bzw. Ralf "Ralle" Rocchigiani, und es erwies sich, dass das Boxpublikum die wankenden Gestalten immer noch eher ins Herz schloss als den Gentleman Maske, der so durchkalkuliert erfolgreich war.

Weller war draußen, als das Boxen richtig Fahrt aufnahm. Weller war aber auch drinnen, im Knast. Unter anderem wegen Hehlerei und Kokainhandels wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt, vier davon musste er absitzen, bevor er rauskam. Wegen guter Führung. Das Privatfernsehen, das seine Nachfolger großgemacht hatte, hielt für Weller ein paar warme Plätzchen bereit, von Big Brother bis zum Promi-Dinner war ziemlich alles dabei. Die heiße Hose kam noch mal auf Temperatur. Dann schlich die Demenz sich an und überwältigte ihn. Diagnose chronisch traumatische Enzephalopathie, kurz CTE, eine degenerative Hirnerkrankung, möglichweise durch die beim Boxen verursachten Schläge hervorgerufen, die Zusammenhänge werden noch erforscht.

René Weller, der sich zeitlebens ausgestellt hatte, wurde auch am Lebensende ausgestellt. Seine Frau pflegte ihn fürsorglich, sie ließ auch Reporterteams ins Haus, und was über den allmählich verblassenden Boxer berichtet wurde, war einerseits berührend, andererseits pietätlos, die Grenzen sind da fließend. "Selbst seine geliebte Keksdose kannte er nicht mehr." Aber etwas mehr Diskretion hätte wahrscheinlich auch gar nicht gepasst, zu diesem Leben.

Am Dienstag ist der deutsche Boxer René Weller gestorben, er wurde 69 Jahre alt.