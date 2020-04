Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat Imke Wübbenhorst () als Trainerin verpflichtet. Die 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und ist nach Inka Grings die erste Frau in Deutschland, die einen Viertligisten trainiert. "Es ist für mich die Möglichkeit, mich zu beweisen", sagte Wübbenhorst am Freitag. In den Gesprächen mit den Sportfreunden habe sie am meisten beeindruckt, "dass es die ganze Zeit um Fußball ging". Sie ergänzte: "Ich glaube, dass es keine Probleme gibt. Ein Mensch wird über mehr als nur das Geschlecht definiert." Wübbenhorst hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als sie als erste Trainerin in der fünften Männerliga beim BV Cloppenburg tätig war.