Die Regionalliga Nordost plant ein spannendes Szenario zur Beendigung der unterbrochenen Fußballsaison. Laut Bild wurde bei einer Videokonferenz des Nordostdeutschen Fußballverbandes ein Finalturnier der führenden Mannschaften zur Ermittlung des Aufsteigers in die dritte Liga diskutiert. Demnach sollen an dem Turnier die vier aufstiegswilligen Clubs Energie Cottbus, Hertha BSC II, VSG Altglienicke und Lokomotive Leipzig teilnehmen. Spielort soll das Erfurter Steigerwaldstadion sein. Am 30. Mai würden im ersten Halbfinale Cottbus und Altglienicke aufeinandertreffen, danach Lok Leipzig und Hertha II. Zwei Tage später soll ebenfalls in Erfurt das Finale stattfinden - und live im MDR übertragen werden. Während drei Vereine das Szenario befürworteten, fühlt sich Leipzig benachteiligt. Lok ist immer noch nicht im Trainingsbetrieb zurück, während Cottbus seit 21. April trainiert. Allerdings sollen in Sachsen die Sportstätten ab 4. Mai geöffnet werden.

Weitere Voraussetzungen sind die Fortsetzung der 3. Liga und die Zustimmung der Politik. Neben der Turnier-Variante liegen drei weitere Optionen auf dem Tisch: Die Saison wird komplett abgeschlossen, die Saison wird abgebrochen - oder der Aufsteiger wird durch die Quotientenregelung ermittelt oder die Saison wird in Playoffs mit Hin- und Rückspiel entschieden. Im Falle der Quotientenregelung wäre Lok Leipzig der Aufsteiger. Am 6. Mai soll die nächste Videokonferenz stattfinden.