Greuther Fürth gewinnt bayerisches Zweitliga-Duell in Regensburg.

Vier Trainingstage waren nicht genug für den SSV Jahn Regensburg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach der 14-tägigen Corona-Quarantäne, elf Mitglieder von Team und Betreuerstab waren positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, stand der Jahn seit Samstag wieder auf dem Trainingsplatz. Am Mittwochabend verlor er dann sein erstes Ligaspiel nach der Pause verdient 1:2 (0:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Fürther stehen damit vor dem Derby gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr) auf dem Relegationsplatz drei. Und für den Jahn-Coach Mersad Selimbegovic, der sich selbst mit Corona infiziert hatte, kommt als 13. viel Arbeit zu vor dem nächsten bayerischen Duell beim Letzten Würzburger Kickers zur gleichen Zeit.

Von Beginn an bestimmten die Fürther die Partie im Jahnstadion, die sonst so forschen Regensburger warteten auffällig weit hinten auf die Angriffe der Franken - und kamen dann regelmäßig einen Schritt zu spät. Schon in der 13. Minute erzielte Branimir Hrgota das Führungstor für die Gäste, wobei ihm die Jahn-Abwehr durchaus half: Benedikt Gimber fälschte den Schuss von links wenige Meter vor dem Torwart Alexander Meyer ab, der ließ ihn ins kurze Eck passieren. Kurz vor der Pause hätte Sebastian Ernst frei vor Meyer das 2:0 erzielen können - doch Jan Elvedi grätschte den Ball geradeso ins Aus (43.). Den Treffer holte dagegen Hrgota nach, der einen Konter direkt nach der ersten Jahn-Ecke vollendete (64.). Der frühere Fürther Jann George erzielte danach nur noch das Anschlusstor für den Jahn (67.). Sein Treffer war trotzdem zumindest noch ein positives Zeichen bei der Liga-Rückkehr der Oberpfälzer.