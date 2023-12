Trainer Carlo Ancelotti hat seinen Vertrag beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Damit ist ein Wechsel des Italieners als Nationaltrainer zum brasilianischen Verband, wie lange spekuliert wurde, vom Tisch. Die Verlängerung mit dem 64-Jährigen gaben die Königlichen am Freitag bekannt. In fünf Spielzeiten bei Real hat Ancelotti bisher zehn Titel geholt. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen Ancelotti im Sommer beerben könnte. Alonso hatte seinen Vertrag in Leverkusen aber erst im August bis 2026 verlängert.