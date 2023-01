Zwei Monate nach seinem Syndesmoseriss hat Fußball-Nationalspieler Timo Werner Hoffnung auf ein Comeback zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München. Der Stürmer trainierte am Dienstag im Trainingslager seines Klubs RB Leipzig in Abu Dhabi zwar noch individuell, absolvierte die Einheit allerdings schon mit Ball. Passübungen, Sprints und Sprünge zählten zum Programm. Pokalsieger Leipzig empfängt Meister Bayern am 20. Januar zum Auftakt der Bundesliga-Restrunde. Werners Nationalmannschaftskollege David Raum ist offenbar noch nicht so weit. In vom Klub via Twitter verbreiteten Aufnahmen absolvierte der Außenverteidiger eine Reha-Einheit ohne Ball. Raum hatte sich im Urlaub eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Wie lange der 24-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Werner hatte sich Anfang November im Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk in Warschau verletzt und die WM verpasst. Der am Knie verletzte Christopher Nkunku Leipzig wird auf jeden Fall gegen München fehlen. Der französische Nationalspieler ist nicht mit in Abu Dhabi, er wird in Paris an seiner Außenbandverletzung behandelt.