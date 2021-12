Die gute Nachricht kam am frühen Mittwochmorgen: "Alle Spieler negativ", lautete bei RB Leipzig das mit Spannung erwartete Ergebnis einer PCR-Testreihe, die nach mehreren Corona-Fällen beim Fußball-Bundesligisten behördlich angeordnet worden war. Das Auswärtsspiel der Leipziger bei Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr) kann damit wohl stattfinden. Nach zwei schmerzhaften Liga-Niederlagen in Hoffenheim und gegen Leverkusen erhält RB also wohl eine schnelle Chance zur Wiedergutmachung.

Hätte es weitere Corona-Fälle im Team gegeben, dann hätte das Gesundheitsamt vermutlich die komplette Leipziger Mannschaft in Quarantäne geschickt. Am Mittwoch befanden sich noch Cheftrainer Jesse Marsch und drei Spieler (Willi Orban, Yussuf Poulsen, Hugo Novoa) wegen Corona-Infektionen in Isolation. Torwart Peter Gulacsi und Verteidiger Mohamed Simakan, die zuletzt ebenfalls wegen Quarantäne ausfielen, kehrten nach negativen Tests ins Training zurück.

Zugleich war am Dienstag offenbar auch ein Schnelltest von Co-Trainer Achim Beierlorzer, der Marsch beim 1:3 gegen Leverkusen vertreten hatte, positiv ausgefallen. Das Training am Mittwoch leitete der zweite Co-Trainer Marco Kurth. Ob der 43-Jährige auch im Ostderby bei Union auf der Trainerbank das Kommando führt, oder ob Marsch oder Beierlorzer wieder auf der Bank sitzen werden, blieb zunächst unklar. Insgesamt gab es bei den Leipzigern binnen einer Woche 13 Corona-Fälle, fünf davon bei Spielern.