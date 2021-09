Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss einige Wochen auf Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Wie Trainer Jesse Marsch am Freitag mitteilte, habe sich der 23 Jahre alte Spanier am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (1:1) einen "kleinen Muskelfaserriss" im Oberschenkel zugezogen. Laut Marsch könnte Olmo eventuell auch der Nationalmannschaft während der Länderspielpause im Oktober nicht zur Verfügung stehen. "Es ist nicht gut, aber auch nicht so schlimm", sagte Marsch. Wegen seiner Teilnahme an der Europameisterschaft und an den Sommerspielen in Tokio hatte Olmo bereits die ersten drei Ligaspiele verpasst. Er fehlt RB in einer wichtigen Phase: Der Klub gewann nur eines der ersten fünf Ligaspiele. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft er auf Hertha BSC.