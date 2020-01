"Wir haben noch etwas Stress in den nächsten Tagen": RB ging beim Poker um Verstärkung bisher leer aus, soll aber in Gesprächen mit den Offensivkräften Olmo und Lazaro sein. Barcelona denkt derweil über Timo Werner nach.

Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig hat am Mittwoch einen neuen Torwart verpflichtet: Josep Martínez, ein 21 Jahre alter Spanier, kommt im Sommer vom Zweitligisten UD Las Palmas und erhält einen Vertrag bis 2024. Martínez, einst im Nachwuchs des FC Barcelona ausgebildet, könnte die neue Nummer zwei hinter Peter Gulacsi werden, weil dessen aktueller Vertreter Yvon Mvogo mit seiner Rolle nicht mehr glücklich ist. Dieser Torwarttransfer wird bei RB Leipzig jedoch überlagert von mehreren noch bedeutsameren Personalspekulationen.

Bisher hat der Herbstmeister ja noch keinen Winterzugang verpflichtet. Im Poker um das Sturmjuwel Erling Haaland ging RB leer aus, auch das Werben um Nationalverteidiger Benjamin Henrichs von AS Monaco endete erfolglos. In den Spätausläufern der Transferperiode sind nun jedoch zwei andere namhafte Kandidaten im Gespräch, die Leipzigs Titelchancen schärfen könnten: der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro (Inter Mailand) und der spanische U21-Europameister Dani Olmo (Dinamo Zagreb). Mit dem offensiven Flügelspieler Olmo, ebenfalls früher in Barcelona ausgebildet, soll RB laut kicker schon einig sein, Zagreb soll ein Angebot über 16 Millionen Euro Sockelablöse plus Boni vorliegen. Lazaro, 23, kennt die Bullenschule aus sechs Jahren bei RB Salzburg. Er wechselte 2017 zu Hertha BSC und im Vorsommer zu Inter Mailand, wo er bisher kaum Spielpraxis erhielt. Lazaro hat Qualitäten vorne, wäre aber auch als Rechtsverteidiger einsetzbar. Und in der Defensive hat Leipzig aktuell Bedarf, weil Diego Demme (Nepael) und Marcelo Saracchi (Galatasaray) den Klub verlassen haben und bei den schon länger verletzten Verteidigern Orban und Konaté der Heilungsverlauf schleppend verläuft.

"Wir haben noch etwas Stress in den nächsten Tagen", wurde Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Mittwoch zitiert. Sollte Leipzig bei Olmo und/oder Lazaro Erfolg haben, könnte es auch weitere Wechsel von bisher selten berücksichtigten Spielern geben. Nach Demme, Saracchi und Luan Candido (Leihe zu RB Bragantino) gelten auch die Offensivspieler Cunha, Ademola Lookman und Hannes Wolf als mögliche Wechselkandidaten. Am 20-jährigen Brasilianer Cunha soll der Berliner Ligakonkurrent Hertha BSC Interesse haben, am Engländer Lookman Newcastle United. Der junge Österreicher Wolf, der erst im Vorsommer aus Salzburg kam, aber wegen eines Knöchelbruchs monatelang ausfiel, soll laut kicker ebenfalls erwägen, sich für den Rest der Saison verleihen zu lassen, da er mangels Stammplatzaussicht in Leipzig seine EM-Chancen gefährdet sieht.

Keine Aussicht auf Umsetzung dürfte hingegen die wildeste aller Spekulationen haben: Der FC Barcelona hat ernsthaft daran gedacht, Leipzigs Topstürmer Timo Werner als Ad-hoc-Ersatz für den vier Monate ausfallenden Weltklasse-Neuner Luis Suárez zu verpflichten. Werner hat in dieser Saison bereits 20 Tore für den Bundesliga-Spitzenreiter erzielt - sehr gute Argumente, ihn nicht abzugeben.