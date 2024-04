Radprofi Lennard Kämna hat sich bei seinem Trainingsunfall am Mittwoch auf Teneriffa "zahlreiche Verletzungen" zugezogen, befindet sich aber in einem stabilen Zustand. Das teilte sein Bora-hansgrohe-Team mit. "Er ist wach, ansprechbar und kann kommunizieren. (...) Er wird im Krankenhaus auf Teneriffa sehr gut versorgt und wird in den kommenden Tagen auf der Intensivstation überwacht. Mitglieder der Familie sowie des Teams sind bei ihm", hieß es weiter.