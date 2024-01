Radsport:Geschke hört Ende 2024 auf

Simon Geschke bestreitet 2024 seine letzte Saison als Radprofi. Das gab der 37-Jährige am Donnerstag bekannt. Geschke wird am Ende 16 Saisons im Peloton verbracht haben. Der bislang größte Erfolg gelang ihm 2015 im Trikot des deutschen Teams Giant-Alpecin, als er bei der Tour de France die Bergetappe nach Pra-Loup in den Pyrenäen gewann. Bei der Tour vor zwei Jahren fuhr er zudem neun Etappen lang im Bergtrikot, ehe er es auf der letzten schweren Etappe verlor. In Erinnerung bleiben auch die Sommerspiele von Tokio 2021, als Geschke kurz vor dem Straßenrennen positiv getestet wurde und in der Quarantäne landete, statt zu starten.