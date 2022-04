Die nächste Heimpleite des FC Barcelona, diesmal in der spanischen Liga gegen Abstiegskandidat FC Cádiz, hat in der katalanischen Metropole Unmut ausgelöst. "Totaler Kollaps", titelte die in Barcelona erscheinende Zeitung La Vanguardia. Das Konkurrenzblatt El Periódico sieht den Klub derweil "in einem schwarzen Loch" versinken. Erst am Donnerstag hatte sich der FC Barcelona durch ein überraschendes 2:3 daheim gegen Eintracht Frankfurt aus der Europa League verabschiedet. Nun gab es mit dem 0:1 gegen Cádiz auch noch die erste Heimniederlage in der Liga, nach zuvor elf Siegen und zwei Remis. Zwei Pleiten in Serie sahen die Fans im Camp Nou zuletzt 2003.