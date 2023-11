Dem englischen Fußballverein FC Everton werden in der englischen Premier League mit sofortiger Wirkung zehn Punkte abgezogen. Grund für die Rekordstrafe ist ein Verstoß gegen die finanziellen Regeln, wie die Premier League am Freitag mitteilte. Laut den Regeln für Nachhaltigkeit und Rentabilität, genannt PSR, dürfen englische Teams über einen Zeitraum von drei Jahren maximal 105 Millionen Pfund (ca. 119 Millionen Euro) Verlust machen. Eine unabhängige Kommission stellte fest, das Everton im Zeitraum bis zur Saison 2021/22 jedoch 124,5 Millionen Pfund Verlust gemacht habe, heißt es in der Mitteilung der Premier League. Die "Toffees" gaben eine Erklärung ab, in der sie sich "schockiert und enttäuscht über das Urteil" zeigten und ankündigten, in Berufung zu gehen. Die englische Fußballlegende Gary Lineker, die ein Jahr für Everton aktiv war, schrieb auf X, dass es sehr interessant werde zu sehen, "ob auch andere Vereine sanktioniert werden". Das Team von Teammanager Sean Dyche steht nach dem Punkteabzug mit nun vier Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz.