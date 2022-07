Der englische Fußballmeister Manchester City hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Rodri vorzeitig bis 2027 verlängert. Das teilten die Skyblues am Dienstag mit. "Zu City zu wechseln, war die beste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe", sagte Rodri, 26. In seinen ersten drei Spielzeiten in Manchester kam der spanische Nationalspieler auf 151 Einsätze (13 Tore), zudem absolvierte er bislang 33 Länderspiele. 2019 war er per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 70 Millionen Euro von Atletico Madrid zu den Citizens gewechselt.