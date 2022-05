Pep Guardiola ist überzeugt, dass Manchester City nach der Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland offensiv noch zulegen kann: "Er wird uns definitiv helfen, mehr Tore zu schießen", sagte der Trainer am Mittwochabend, nachdem City erneut bewiesen hatte, bereits ohne den Zugang von Borussia Dortmund eine Tormaschine zu sein. Durch ein 5:1 (3:1) im Nachholspiel bei den Wolverhampton Wanderers gelang City der nächsten Schritt zur Titelverteidigung in der Premier League. Auch Verfolger Liverpool hatte 24 Stunden zuvor gewonnen (2:1 bei Aston Villa). City genügen nun vier Punkte aus den letzten beiden Spielen zur Meisterschaft.

Womöglich angestachelt von Haalands Verpflichtung, ragte beim 5:1 vor allem einer heraus: Vier der fünf Tore erzielte Manchesters Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne, Pep Guardiola attestierte dem früheren Wolfsburger eine "perfekte Rückrunde". Letzter Stolperstein auf dem Weg zum Ligatitel könnte für City das schwere Auswärtsspiel in West Ham (Sonntag) sein.

Der FC Chelsea hat seine Ergebniskrise gestoppt und durch ein 3:0 (1:0) bei Leeds United die Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher. Vor dem FA-Pokal-Finale am Samstag gegen Liverpool (17.30 Uhr, Wembley) zeigte sich der Tabellendritte klar verbessert. Dagegen droht dem zuvor bei RB Leipzig gescheiterten Trainer Jesse Marsch in Leeds die nächste große Enttäuschung. Nach dem Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz bleiben Marsch, der Ende Februar den entlassenen Marcelo Bielsa ablöste, nur noch zwei Spiele Zeit, um den Abstieg zu verhindern. Dabei hatte Leeds kürzlich noch acht Punkte Vorsprung auf Platz 18 - bis der FC Burnley eine Erfolgsserie startete. Watford und Norwich stehen als Absteiger bereits fest.