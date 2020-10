Es regnete stark am Samstagabend in Leeds, englisches Scheußlichwetter, und als das Spiel vorbei war, waren beide Trainer patschnass. Marcelo Bielsa (im Bild vorne), der chilenische Kultcoach von Premier-League-Aufsteiger Leeds United, kauerte nach dem Abpfiff einige Zeit in seiner Coaching Zone - und ging in sich. Ob er sich innerlich freute über das 1:1 gegen Favorit Manchester City und seinen Kollegen Pep Guardiola? Oder trauerte er den vergebenen Chancen zum Siegtor nach?

Das war aus Bielsas Mimik nicht wirklich abzulesen. Aber Fakt ist: Durch das Remis, das der spanische Zugang Rodrigo Moreno mit dem Ausgleich in der 59. Minute sicherte, hat der Neuling Leeds bereits starke sieben Punkte eingesammelt. ManCity hingegen konnte gar nicht happy sein über das Resultat und die Zwischenbilanz. Guardiolas derzeit instabile Elf, die bereits in der Vorsaison von Meister Liverpool nur die Hacken mit dem Fernrohr gesehen hatte, läuft der Musik auch jetzt schon wieder hinterher. Die Wiedergutmachung für das 2:5-Fiasko gegen Leicester in der Vorwoche misslang, nach der frühen Führung durch Raheem Sterling (17.) verlor City auch in Leeds den Faden.

Besser lief es für die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz mit dem FC Chelsea: Im Stadtderby gegen Crystal Palace siegten die Blauen aus London klar 4:0. Noch getoppt wurde dies durch den vierten Sieg im vierten Saisonspiel für den FC Everton (4:2 gegen Brighton).