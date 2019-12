Der FC Arsenal hat den Spanier Mikel Arteta, 37, als neuen Chefcoach verpflichtet. Der bisherige Co-Trainer von Pep Guardiola beim Premier League-Konkurrenten Manchester City spielte von 2011 bis 2016 für die Gunners und galt bereits im Sommer 2018 als Trainerkandidat in London. Damals verpflichtete Arsenal jedoch nach dem Ende der Ära von Arsene Wenger den nun Ende November entlassenen Spanier Unai Emery. Guardiola wollte einen Wechsel von Arteta nicht verhindern: "Arsenal war sehr wichtig für ihn", so der City-Coach: "Er beendete dort seine Karriere und das ist einer der größten Klubs des Landes. Ich wünsche ihm nur das Beste."

Arteta sagte am Freitag: "Das ist eine große Ehre. Arsenal ist einer der größten Vereine der Welt. Wir müssen um die Top-Trophäen kämpfen." Zuletzt hat Arsenal drei Mal in Serie die Champions League verpasst, aktuell liegt das kriselnde Team nur auf Platz zehn der Premier League. Der Baske Arteta erhält einen Vertrag bis 2023 und tritt sein Amt am Sonntag an. Beim Ligaspiel in Everton (Samstag) werden letztmals Interimscoach Freddie Ljungberg und Assistent Per Mertesacker das Team coachen.