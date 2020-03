Das ursprünglich für Mittwochabend angesetzte Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Der offizielle Grund: Einige Arsenal-Mitarbeiter hatten Kontakt mit Evangelos Marinakis, 52, dem Klubbesitzer von Olympiakos Piräus und Nottingham Forest. Marinakis hatte über soziale Netzwerkseiten bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Vor zwei Wochen hatte Olympiakos in der Europa League beim FC Arsenal gespielt, auch Marinakis war mitgereist. Olympiakos soll an diesem Donnerstag in der Europa League unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Premier-League-Sechsten Wolverhampton Wanderers empfangen. Nottingham Forest teilte mit, dass alle Spieler und Offizielle auf das Virus getestet wurden und alle Ergebnisse negativ seien.