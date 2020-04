Pep Guardiola trauert um seine Mutter. Die 82-jährige Dolors Sala Carrió starb in Manresa, in der Nähe von Barcelona, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Das gab Manchester City bekannt, wo Guardiola als Trainer arbeitet.

"Die Manchester-City-Familie ist niedergeschmettert, mitteilen zu müssen, dass heute Peps Mutter gestorben ist", heißt es in einer Mitteilung auf Twitter. "Jeder schickt sein herzlichstes Beileid in dieser schmerzlichen Zeit an Pep, seine Familie und all ihre Freunde."