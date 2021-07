Olympia in Bildern

Blick in den Korb: Der Slowene Luka Doncic.

Schwimmer Adam Peaty findet die Ruhe nach dem Triumph, beim Mountainbiken stürzt ein Favorit spektakulär und eine junge Japanerin wird mit Tricks zur Olympiasiegerin. Der dritte Tag der Spiele in Bildern.

Von Felix Haselsteiner

Detailansicht öffnen (Foto: Oli Scarff/AFP)

Eröffnet wurde der Montag von Adam Peaty auf der Strecke über 100 Meter Brust.

Detailansicht öffnen Bewegungslos auf der Leine: Adam Peaty zelebriert seinen Olympiasieg über 100 Meter Brust auf seine Art. (Foto: François-Xavier Marit/AFP)

Der Brite war unschlagbar - und schien bereits kurz nach seinem Olympiasieg seine innere Ruhe gefunden zu haben, während seine Konkurrenten sich noch austauschten.

Detailansicht öffnen Blick in den Korb: Der Slowene Luka Doncic. (Foto: ARIS MESSINIS/AFP)

Eine der herausragendsten Basketball-Leistungen in der olympischen Geschichte lieferte der Slowene Luka Doncic von den Dallas Mavericks: Im Spiel gegen Argentinien erzielte er sagenhafte 48 Punkte.

Detailansicht öffnen (Foto: Susana Vera/Reuters)

Auch die deutsche Handball-Nationalmannschaft bekam es mit Argentiniern zu tun und gewann - trotz einer roten Karte für Uwe Gensheimer, der bei einem Sieben-Meter den gegnerischen Torwart am Kopf traf. Im Handball ist das nicht erlaubt.

Detailansicht öffnen (Foto: Franck Fife/AFP)

Für eine Überraschung im Judo sorgte die Französin Leonie Cysique (in blau), die die haushohe Favoritin Jessica Klimkait (Kanada) im Halbfinale bezwang - dann aber im Finale unterlegen war und die Silbermedaille holte.

Detailansicht öffnen (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Elegant wie eh und je: Beim Fechten standen die Viertelfinals an, unter anderem zwischen Mohamed Hamza (l., Ägypten) und Alexander Choupenitch (Tschechien).

Detailansicht öffnen (Foto: Bryan Keane/imago images/Inpho Photography)

Auch die Rugby-Gruppenphase schritt voran, geprägt von deutlichen Favoritensiegen; unter anderem besiegten die Neuseeländer (m.) Argentinien.

Detailansicht öffnen (Foto: Greg Baker/AFP)

Spektakulär ging es beim Mountainbiken zu: Mathieu van der Poel (Niederlande), einer der Favoriten, stürzte beim Finallauf...

Detailansicht öffnen (Foto: Tim de Waele/Getty Images)

...Thomas Pidcock (Großbritannien) behielt hingegen das Gleichgewicht und gewann die Goldmedaille.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Meindl/imago images/GEPA pictures)

Beim Triathlon waren die Briten unterlegen: Alex Yee (r.) konnte erst im Ziel zu Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen aufschließen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gregorio Borgia/AP)

Boot an Boot duellierten sich unterdessen die Segler in Fujisawa bei einem der zehn Vorläufe in der Laser-Klasse.

Detailansicht öffnen (Foto: LOIC VENANCE/AFP)

Kazuma Kaya und die japanische Mannschaft gewannen im Turnbewerb die Silbermedaille.

Detailansicht öffnen (Foto: Patrick Smith/Getty Images)

Eines der Highlights des dritten Wettkampftages war auch der erstmalig ausgetragene Olympiawettbewerb im Skateboarden der Frauen - mit beeindruckenden Tricks von Athletinnen wie Mariah Duran aus den USA...

Detailansicht öffnen (Foto: -/dpa)

...und einer heimischen Olympiasiegerin: Die 13-Jährige Momiji Nishiya gewann die Goldmedaille für Japan.