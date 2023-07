Die Vorstellung von Luis Enrique als neuer Trainer von Paris Saint-Germain steht offenbar kurz bevor. Laut Informationen der Zeitung Le Parisien befand sich der Spanier am Dienstag bereits in Paris, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Der Klub kündigte für Mittwoch, 14 Uhr, eine Pressekonferenz auf dem neuen PSG-Campus an. Näheres wurde nicht mitgeteilt.

"Die Verkündung der Ankunft von Enrique wird vorbereitet", meldete die führende Pariser Sportzeitung L'Équipe. Zuvor muss PSG allerdings noch die Entlassung des amtierenden Trainers Christophe Galtier nach nur einer Saison bekanntgeben.

Luis Enrique, 53, war seit dem Aus als spanischer Nationaltrainer nach der WM in Katar ohne Job. Als Klubtrainer arbeitete er zuvor von 2011 bis 2017 bei AS Rom, bei Celta Vigo und beim FC Barcelona.

Ein weiterer Spitzenklub der Ligue 1 hat am Dienstag ebenfalls seinen neuen Trainer verpflichtet. Wie erwartet übernimmt der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter, 53, das Team von AS Monaco. Der Österreicher erhält einen Vertrag bis 2025.