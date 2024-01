Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris wird offenbar vor weniger Zuschauern als bislang angekündigt stattfinden. Wie Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin am Mittwoch beim TV-Sender France 2 sagte, belaufe sich die Zahl der Menschen, die der Zeremonie am 26. Juli entlang der Seine beiwohnen können, auf "ungefähr 300 000". Im Oktober 2022 hatte der Politiker noch 600 000 Zuschauer angekündigt und dies bei der Unterzeichnung des Sicherheitsprotokolls im vergangenen Mai auf Nachfrage wiederholt. Nun sollen laut Darmanin 100 000 Menschen mit bezahlten Eintrittskarten Zugang zur unteren Uferstraße bekommen, auf der oberen sollen "mehr als 220 000 Menschen" mit kostenfreien Eintrittskarten stehen. Zudem gebe es "all diejenigen, die dort wohnen, mieten und entlang der Seine feiern können".