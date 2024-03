Russlands Sportler dürfen nicht an der Parade bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied am Dienstag in Lausanne, dass beim Spektakel am 26. Juli mit 160 Booten auf der Seine die als neutral bezeichneten, antretenden Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus eine Zuschauerrolle einnehmen müssen, da es sich um individuelle Athleten und nicht um eine Delegation handele. Man begrüße die Athleten aber gerne als Gäste bei der Eröffnungsfeier, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Dies orientiere sich an dem Prozedere, das man für Athleten aus dem damaligen Jugoslawien während der Olympischen Sommerspiele 1992 implementiert hatte.