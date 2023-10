Die Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles haben im Vorfeld der IOC-Session in Mumbai ihre offizielle Vorschlagliste für die Aufnahme neuer Sportarten ins Programm vorgelegt. Die Kalifornier wünschen sich Baseball/Softball, Flag Football, Cricket, Lacrosse und Squash für die Sommerspiele in fünf Jahren. "Die von LA28 vorgeschlagenen Sportarten sind relevant, innovativ und weit verbreitet. Quer durch die USA und auf dem Erdball werden sie in Gärten, auf Schulhöfen, in Gemeindezentren, Stadien und Parks gespielt", sagte OK-Vorstand Casey Wassermann: "Sie werden neue Athleten zu den Spielen bringen und die Fanbasis erweitern sowie der Präsenz der Spiele im digitalen Raum nutzen."