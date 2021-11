Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit seinem Tor zum 4:2 einen überraschenden Sieg der Detroit Red Wings gegen die Edmonton Oilers besiegelt. Das kanadische Team von Leon Draisaitl hatte zuvor neun von zehn Partien gewonnen und war als klarer Favorit angereist. Deutschlands Sportler des Jahres blieb erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Torbeteiligung. Die Red Wings haben nun drei Partien in Folge gewonnen. Für den 20-jährigen Verteidiger Seider war es das zweite NHL-Tor seiner Karriere. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators dagegen die dritte Niederlage in Serie. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt unterlag den Boston Bruins 2:3.