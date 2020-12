Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL hat den Saisonstart am 13. Januar 2021 bestätigt. Alle Teams sollen in der regulären Saison 56 Spiele bestreiten. In den Playoffs werden 16 Teams im traditionellen Format "Best of Seven" über vier Runden spielen. In der Saison 2021/22 soll die Rückkehr zum normalen Saisonablauf erfolgen. Wegen der Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze bestreiten die sieben kanadischen Teams in der North Division nur Partien gegeneinander. Die US-Teams sind in die East Division, Central Division und West Division mit je acht Teams eingeteilt.