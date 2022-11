Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) auch dank einer Glanzleistung von Leon Draisaitl den fünften Sieg hintereinander gesichert. Bei jedem der Erfolge war der deutsche Nationalspieler mindestens an einem Tor beteiligt. Beim 7:4 gegen die Nashville Predators am Dienstagabend verbuchte er vier Vorlagen und einen Treffer. Fünf Scorerpunkte hatte der 27 Jahre alte Kölner in dieser Saison zuvor noch nicht erreicht. Sein Teamkollege Connor McDavid verbuchte mit zwei Toren und zwei Vorlagen vier Punkte. Beide stehen nach zehn Spielen mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerwertung.