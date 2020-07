Verteidiger Joey Bosa hat einen Rekordvertrag bei den Los Angeles Chargers in der Football-Profiliga NFL unterschrieben. Wie mehrere Medien berichteten, verlängerte Bosa bei dem Klub für fünf Jahre und erhält dafür insgesamt 135 Millionen Dollar. Damit steigt der 25-Jährige zum bestbezahlten Defensivspieler der Liga auf. Bosa, der im Draft 2016 an dritter Stelle von den Chargers ausgewählt worden war, wurde in seiner ersten NFL-Saison zum besten Defensiv-Neuling ausgezeichnet. Die NFL will im September in ihre neue Spielzeit starten.