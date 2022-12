Der aktuelle Champion der Super Bowl, das Football-Team der Los Angeles Rams, ist im Playoff-Rennen der US-amerikanischen Profiliga NFL früh gescheitert. Im 14. Saisonspiel musste sich der Titelverteidiger den Green Bay Packers 12:24 geschlagen geben und hat somit keine Chance mehr, in die Meisterrunde einzuziehen. Durch ihre zehnte Niederlage stellten die Rams auch einen Negativrekord ein. In der Spielzeit 1999/2000 hatten die Denver Broncos als aktueller Meister ebenfalls zehnmal in der Hauptrunde verloren. Allerdings hat Los Angeles noch drei Spiele zu absolvieren, an Weihnachten geht es für das stark dezimierte Team gegen Denver. Green Bay wahrte durch den Sieg am Montag indes seine geringen Chancen auf den Playoff-Einzug. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers braucht dazu aber viel Schützenhilfe von anderen Mannschaften und darf sich selbst keinen Patzer mehr erlauben. Derzeit ist Green Bay Dritter in der NFC-North-Division.