Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat in seiner ersten Partie für die Houston Rockets als Startspieler zwölf Punkte erzielt. Der 29-Jährige aus Salzgitter gewann mit den Rockets gegen die Washington Wizards am Dienstag 125:119 und steuerte in dem Vorbereitungsspiel auf die neue NBA-Saison fünf Rebounds bei. Theis spielte knapp 19 Minuten lang. Der Center hatte sich im Sommer dem Team aus Texas angeschlossen, nachdem er die vergangene Saison nach seinem Abschied von den Boston Celtics bei den Chicago Bulls beendet hatte.