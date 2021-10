So langsam kommt Dennis Schröder (rechts) an in Boston. Der Basketball-Nationalspieler führte die Celtics jetzt zum zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Sein neues Team gewann am Montag nach Verlängerung 140:129 bei den Charlotte Hornets. Schröder kam dabei auf 23 Punkte. Bei dem 17-maligen NBA-Champion waren nur Jayson Tatum (41 Punkte) und der wieder fitte Jaylen Brown (30 Punkte) treffsicherer als der 28 Jahre alte gebürtige Braunschweiger.