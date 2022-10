Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, hat ein durchwachsenes Comeback bei den Los Angeles Lakers erlebt. Im vorletzten Test der Lakers vor dem NBA-Start kam er beim 113:118 gegen die Minnesota Timberwolves für gut neuneinhalb Minuten zum Einsatz und blieb in dieser Zeit ohne Korb und Vorlage. In der zweiten Halbzeit spielte er wie geplant gar nicht mehr. "War cool, aber der Coach meinte direkt, dass ich nur ein paar Minuten spiele, weil ich ja erst vor ein paar Tagen angereist bin", sagte Schröder. Nach seinen starken Leistungen und der EM-Bronzemedaille mit der deutschen Auswahl stieg Schröder, 29, erst am Montag ins Training beim NBA-Rekordmeister ein. Er spielt zum zweiten Mal in seiner Karriere für die Lakers. Nach der Saison 2020/2021 trennten sich die Wege.