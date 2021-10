Basketballprofi Dennis Schröder hat sein erstes Spiel mit den Boston Celtics zum Saisonauftakt der nordamerikanischen Liga verloren. Bei den New York Knicks mussten sich Schröder und seine Teamkollegen 134:138 geschlagen geben - nach zweimaliger Verlängerung. Schröder legte einen durchwachsenen Start bei seinem neuen Klub hin, dem Nationalspieler gelangen zwölf Punkte und acht Assists. Auch Daniel Theis und die Wagner-Brüder kassierten Niederlagen. Theis konnte trotz seiner elf Punkte und fünf Rebounds die 106:124-Niederlage der Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves nicht verhindern, Franz und Moritz Wagner hatten mit Orlando Magic beim 97:123 gegen die San Antonio Spurs keine Chance. Liga-Neuling Franz Wagner gelang allerdings ein beeindruckendes NBA-Debüt. Der Berliner erzielte in 32 Minuten Spielzeit zwölf Punkte, kam auf vier Rebounds sowie jeweils zwei Assists und Blocks.

Enes Kanter sorgte derweil für politische Schlagzeilen. Der 29-Jährige kritisierte die chinesische Staatsführung scharf. Der Teamkollege von Schröder nannte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei Twitter einen "brutalen Diktator" und erklärte, dass "Tibet dem tibetischen Volk gehört". Kanter trug gegen die Knicks Schuhe mit der Aufschrift "Free Tibet". In China wurde die Übertragung der Partie gestoppt, berichtet die Washington Post. Kanter, als Sohn türkischer Eltern in Zürich geboren, äußert sich oft politisch. 2019 kritisierte er das Regime von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei.