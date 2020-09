Für LeBron James ist ein Finale um den NBA-Titel irgendwie schon normal - der Einzug mit den Los Angeles Lakers nach dem Sieg gegen die Denver Nuggets ist seine zehnte Teilnahme. Und das 13 Jahre nach dem ersten NBA-Finale. Trotzdem saß der Ausnahmebasketballer im Konfetti auf dem Parkett und sah mitgenommen aus. Vielleicht auch, weil die Lakers seit dem Titel 2010 zehn Jahre auf die nächste Chance warten mussten.

Damals war der im Januar verunglückte Kobe Bryant der Anführer - nun kann sein Freund LeBron James den Titel wieder nach Los Angeles holen. "Wir genießen das heute. Aber wir haben noch einen größeren Fisch zu braten", sagte James nach dem 117:110 und einer erneut herausragenden Leistung dem TV-Sender TNT. "Meine Schultern sind breit genug, um viel zu tragen", betonte James. Insgesamt bezwang das Team die Nuggets um Jamal Murray 4:1. Einzig ein paar Gäste der Spieler konnten den Lakers zujubeln und mit ansehen, wie James seiner Rolle als Führungsfigur gerecht wurde.

Bislang kommt James auf drei Titel mit den Miami Heat (2012 und 2013) und den Cleveland Cavaliers (2016). Spieler mit mehr Titeln gibt es in der NBA einige - mindestens zehn Finalteilnahmen aber haben außer ihm nur drei Spieler geschafft. Im fünften Spiel gegen die Nuggets war der 35-Jährige der erfolgreichste Profi auf dem Parkett und kam auf 38 Punkte, 16 Rebounds und 10 Vorlagen und damit auf ein Triple Double mit zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. In der Endspiel-Serie treffen die Lakers entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis. Die Heat führen in dieser Serie 3:2 und brauchen nur einen Sieg. Boston braucht somit zwei Erfolge für eine Neuauflage des Duells von 2010, als die Celtics den Lakers bei deren letztem Titelgewinn unterlegen waren. "Wir sind froh über diesen Conference-Titel. Aber der Job ist noch nicht erledigt", betonte Lakers-Trainer Frank Vogel.