Dirk Nowitzki saß als Zuschauer in der ersten Reihe, als sein Erbe Luka Doncic eine neue Ära einläutete. Um fünf Jahre, das verkündete der slowenische Basketball-Profi am Dienstag in Ljubljana, hat er bei den Dallas Mavericks verlängert. Medienberichten zufolge wird er 207 Millionen US-Dollar (rund 176 Millionen Euro) verdienen. Dafür soll der 22-Jährige die Texaner wie Nowitzki zu einer NBA-Meisterschaft führen. Den warmen Geldregen nahm Doncic cool zur Kenntnis: "Es ist eine große Summe", sagte er schmunzelnd: "Ich muss das erst verarbeiten, bevor ich anfange es auszugeben." Der hoch dotierte Vertrag ist Ausdruck der großen Wertschätzung von Klubboss Mark Cuban, der in einer Delegation mit Mavericks-Berater Nowitzki extra nach Slowenien geflogen war. "Das ist erst der Anfang", sagte Cuban vielsagend. Ein zweiter Titel für Dallas nach Nowitzkis großem Karrieretriumph 2011 wird nun die klare Zielstellung sein - und Doncic, der bei Olympia knapp eine Medaille verpasste, soll der Schlüssel sein.