Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit seinem Klub Boston Celtics im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA gescheitert. Der Rekordmeister verloren am Sonntag 113:125 gegen Miami Heat und dadurch die Best-of-seven-Serie mit 2:4 Erfolgen. Die Celtics wehrten sich tapfer gegen das Aus, doch im Schlussviertel sorgte Miami mit einem 26:6-Lauf für die Entscheidung. Theis gelangen sechs Punkte und sieben Rebounds, doch der Center aus Salzgitter geriet früh in Foulprobleme und konnte nicht sein gewohntes Spiel durchziehen. Miami trifft in der Finalserie ab Mittwoch nun auf die Los Angeles Lakers.