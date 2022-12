Anthony Davis von den Los Angeles Lakers hat beim 130:119-Sieg gegen die Washington Wizards 55 Punkte erzielt und war der überragende Mann auf dem Feld. Zum zehnten Mal nacheinander gelangen ihm in einer Partie mindestens 20 Zähler. Außerdem pflückte Davis noch 17 Rebounds für das Team von DBB-Kapitän Dennis Schröder. Der Braunschweiger kam im ersten Spiel nach seiner Freistellung wegen der Geburt seines dritten Kindes zu vier Punkten. Außerdem erreichte er zwei Rebounds und acht Assists in 30:11 Minuten Spielzeit. Lakers-Spitzenspieler LeBron James kam auf 29 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists. Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein von den New York Knicks erreichte beim 92:81-Sieg über die Cleveland Cavaliers zehn Punkte, neun Rebounds und einen Assist.