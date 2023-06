Kroatiens Fußballer hoffen in der Nations League auf ihren ersten großen internationalen Titel. Nationaltrainer Zlatko Dalic sprach nach dem dramatischen 4:2 (2:2) nach Verlängerung im Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande von einem "Sieg, der in die Geschichte eingeht". Im Endspiel des "Final Four"-Turniers treten die Kroaten am Sonntag erneut in Rotterdam an (gegen Spanien oder Italien).

Die kroatischen Fans im Stadion feierten vor allem ihren "Magier": Luka Modric, der sich nach zahlreichen Trophäen mit Real Madrid und einer Weltfußballer-Ehrung nun mit 37 Jahren seinen letzten großen Traum erfüllen kann: einen Titel mit Kroatien. Sogar der unterlegen niederländische Trainer Ronald Koeman kam bei Modric ins Schwärmen: "Nur ein Wort zu ihm: großartig!" Modric hatte per Elfmeter zum 4:2 in der 116. Minute den Schlusspunkt unter den Torreigen gesetzt. Der Niederlande, die durch den Dortmunder Donyell Malen zunächst in Führung gegangen war, nutzte am Ende auch ein Last-minute-Ausgleich zum 2:2 (90.+6) nichts.